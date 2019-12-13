РИАМО - 13 дек. В Москве состоялось открытие Музея военной формы, созданного под эгидой Российского военно-исторического общества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Общая площадь нового музейного комплекса на Большой Никитской улице составляет более 4 тысяч квадратных метров. В музее есть фойе, кафе, сувенирный магазин, касса, гардероб и большой зал для проведения концертов и лекций», – говорится в сообщении.

Экспозиционное пространство создано с использованием современных мультимедийных технологий, в числе которых широкоформатные экраны и проекции. В зале, посвященном обмундированию, снаряжению и амуниции Вооруженных сил России, посетители могут принять участие в интерактивной игре, попробовав себя в роли оператора командного центра ракетных войск, а также увидеть 3D-модели современного оружия.

В музее будут работать три постоянные экспозиции, в создании которых приняли участие ведущие музеи России, среди которых Эрмитаж, Исторический музей, Третьяковская галерея, Русский музей и другие.

Посетители познакомятся с основными этапами эволюции военной формы – с момента создания регулярной армии Петром I и до наших дней. Постоянная экспозиция «Мундир для героя» займет 22 зала, она посвящена особенностям развития формы Русской императорской, Рабоче-крестьянской Красной, Советской и Российской армии.