РИАМО - 13 дек. Подмосковные полицейские задержали в Люберцах уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте свыше 900 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из подъездов дома, расположенного в микрорайоне Силикат, задержан 36-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотических средств», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Мужчина пояснил полицейским, что занимается распространением наркотиков путем закладок. Запрещенные вещества он хранит в арендованном его знакомым доме в поселке Малаховка. В ходе обследования жилища полицейские обнаружили и изъяли полимерные пакеты и семь пластиковых бутылок с порошкообразным веществом общей массой около 12 килограммов.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое одной из бутылок является наркотическим средством – героином, общей массой более 900 граммов», – добавила Петрова.

Остальная часть изъятых веществ была направлена на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас он находится под стражей.