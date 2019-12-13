РИАМО - 13 дек. Эксперты компании по сертификации систем менеджмента ООО «Ростехсерт» и международной компании по сертификации Quality Austria провели аудит подразделений комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, после чего были вручены российские сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Менеджмент качества ведомств изучали в течение полутора месяцев. Эксперты оценивали их работу по многим критериям, среди которых наличие четких регламентов работы, компетентность персонала, работа над корректирующими и предупреждающими действиями и предвосхищение ожиданий потребителя.

«Выданные сертификаты соответствия системы менеджмента качества позволяют гарантировать оказание качественных услуг населению. Это уникальный для России опыт по сертификации целого комплекса государственных департаментов, учреждений и центров», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Сегодня правительство Москвы предоставляет около 350 элект­ронных услуг и сервисов, из них 21 государственную услугу в земельно-имущественной сфере. Пять электронных сервисов доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Почти все они переведены в электронный вид на портале mos.ru.