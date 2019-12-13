РИАМО - 13 дек. В столице стартовала подача заявлений о регистрации брака на новых площадках в следующем году, москвичи смогут пожениться на 30 необычных городских площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые площадки регистрации брака открыты только полгода, но уже стало очевидно, насколько они популярны. За это время на площадках расписались уже более 6 тысяч пар, а до конца года поженятся еще более 500 пар. В последние два месяца мы получали множество обращений от пар, которые уже сейчас хотели бы подать заявление на заключение брака в необычных местах столицы в 2020 году. И вот с этого дня у них появилась такая возможность», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в следующем году на новых площадках планируется зарегистрировать более 8,5 тысяч браков. Популярным местом регистрации браков у москвичей остаются особняки, а также башни делового центра «Москва-Сити». Помимо этого, можно заключить брак на ипподроме, в планетарии, «Москвариуме», «Лужниках» и других местах.

Подать заявление можно на едином портале госуслуг или лично в отделе ЗАГС, который закреплен за выбранной площадкой, но не раньше чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты заключения брака. Нужно также оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.