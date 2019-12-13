РИАМО - 13 дек. В столичном парке «Зарядье» 19 декабря пройдет беседа «Звон бокалов и здоровье: взгляд врача», в ходе которой психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев расскажет, что как спиртное влияет на разные системы организма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во время мероприятия горожане узнают, почему алкоголь сильно действует на человека, что такое алкогольная зависимость и как с ней бороться. Врач объяснит, почему любое употребление спиртных напитков вредит здоровью, и расскажет, чем их можно заменить.

«Позиция Всемирной организации здравоохранения и позиция современной наркологии заключаются в том, что алкоголь вреден в любых количествах, но трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования – кто выпьет больше и крепче», — отметил Кубарев.

Встречу проведут в рамках программы «Здоровая Москва». Участие в ней бесплатное, но необходима регистрация.

Для тех, кто хочет, но не может посетить лекцию лично, будет организована трансляция на странице столичного департамента здравоохранения в социальной сети Facebook.