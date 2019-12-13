РИАМО - 13 дек. Четыре больших тушканчика и один длинноухий тушканчик, которые обитают в Московском зоопарке, впали в зимний сон, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

«Ближайшие 3-4 месяца зверьки проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура в 2-4 градуса», – говорится в сообщении.

В этом году из-за аномально теплой осени спячка тушканчиков началась позже, чем обычно – в прошлом году грызуны уснули уже в конце сентября.

Время, когда тушканчики погружаются в спячку, зависит от двух факторов – температурного режима и наличия корма. Если еды в изобилии, то зверьки могут продолжать кормиться даже тогда, когда пришло похолодание. А если корм в дефиците, то тушканчики предпочитают заснуть, чтобы не расходовать зря накопленные за лето жировые запасы.

«Наши специалисты стремятся, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их сородичей, обитающих в дикой природе. Поэтому у зверьков происходит смена сезона, меняются рационы и температура в зависимости от времени года. <...> Благодаря усиленному питанию, к моменту, когда будет пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать 4-4,5 месяца», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Камчатская медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур впали в спячку 28 ноября. Еще раньше, в октябре, в Московском зоопарке заснули сурки.