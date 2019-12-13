РИАМО - 13 дек. За пять лет на краудсорсинг-проектах москвичи предложили более 3,5 тысяч идей по развитию города, 2 тысячи из них уже реализованы властями столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый год к нашей платформе краудсорсинга присоединялись тысячи граждан. Первые 100 тысяч участников были зарегистрированы уже на второй год ее работы. Сегодня нас около 200 тысяч, и только в этом году к нам присоединились около 50 тысяч человек. Это говорит о заинтересованности властей города и жителей в совместной работе над развитием столицы», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются краудсорсинг-проекты «Московские поликлиники», «Мой парк» и «Город спорта». Чаще всего собственные идеи горожане предлагали в краудсорсинг-проектах «Московские поликлиники», «Детские поликлиники» и «Активное долголетие».

Площадка crowd.mos.ru заработала в 2014 году. Технология краудсорсинга позволяет заинтересованным людям высказываться и обсуждать идеи. Предложения, которые получают наибольшую поддержку участников проекта, реализовывают.

Одним из первых в столице стал краудсорсинг-проект «Наши маршруты». Его проводили летом 2014 года.