РИАМО - 13 дек. Легковой автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком MAN на внутренней стороне 9-го километра МКАД, водитель легковушки погиб, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В районе 05:30 на 9-м километре МКАД (внутренняя сторона) водитель, управляя автомобилем Peugeot Partner, совершил наезд на стоящее транспортное средство МАN, которое остановилось после мелкого ДТП», – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Peugeot скончался на месте. Обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.