РИАМО - 13 дек. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, может подморозить до минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 градусов до плюс 3 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха останется высокой - на уровне 80-85%.

По словам синоптиков, в регионе сохраняется повышенная температура воздуха, температурные показатели выше средних многолетних значений. Вместе с ростом температуры отмечается и рост атмосферного давления, который традиционно оказывает влияние на метеозависимых людей.

«Хмурое небо, короткий световой день негативно влияют на настроение, а значит, и на самочувствие многих жителей региона, вызывая общее недомогание, обострение имеющихся хронических недугов, психологический дискомфорт и вегетативные расстройства. Прежде всего, это касается метеочувствительных людей», - отметили специалисты.