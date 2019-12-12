РИАМО - 12 дек. Министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова рассказала об экономической стратегии региона, согласно стратегии, доходы жителей Подмосковья к 2030 году вырастут в два раза по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Цель стратегии — повысить уровень и качество жизни в Подмосковье, стимулировать развитие экономики и социальной сферы, создавая пространство для всестороннего развития и самореализации. Согласно стратегии, ВРП на душу населения до 2030 года вырастет в три раза относительно 2017 года. Реальные доходы людей вырастут в два раза, 90% населения будут удовлетворены качеством жизни.

«Стратегия охватывает все сферы регионального социально-экономического развития — 15 приоритетных направлений классифицируются по трем основным группам. Это социальная сфера, экономика и инфраструктура», - сказала Мухтиярова.

По социальному направлению в стратегии как приоритеты выделены демография, здравоохранение, образование, культура, общество и безопасность, по экономике - центры экономического роста, малый и средний бизнес, агропромышленный комплекс и экспорт, производительность труда, наука, цифровая экономика, финансы и конкуренция. Дороги и транспорт, экология, ЖКХ и энергетика, жилье и городская среда — приоритеты по инфраструктуре.

«Растущая экономика с диверсифицированной структурой позволяет нам вкладывать в развитие социальной сферы и инфраструктуры. В Подмосковье в структуре ВРП ключевую роль играют обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги, оптовая и розничная торговля. В сумме эти три вида экономической деятельности обеспечивают две трети вклада в ВРП Подмосковья и дают почти 60% налоговых доходов в бюджет области», - подчеркнула министр.

Она отметила, что Московская область – один из экономических локомотивов России, регион занимает лидирующие места в стране по целому ряду социально-экономических показателей.

«Однако цели, стоящие перед нами, требуют большего. Мы четко понимаем свои цели и имеем конкретный и четко детализированный план по их достижению», — заключила министр.