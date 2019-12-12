РИАМО - 12 дек. В Богородском городском округе 15 декабря уберут опасный пешеходный переход на 52 километре трассы М-7 «Волга» в рамках работ по ликвидации нерегулируемых переходов на трассе Москва – Нижний Новгород, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ УПРДОР Москва-Нижний Новгород.

«Здесь демаркируют дорожную разметку, а разрыв в барьерном ограждении закроют», - говорится в сообщении.

На данный момент участок автодороги с 51 по 53 километр, где расположен переход, характеризуется как место концентрации ДТП. В 2017-2018 годах здесь произошло шесть аварий, в которых получили ранения 14 человек.

На трассе М-7 «Волга» в Московской области за десять месяцев этого года зафиксировано 19 аварий с наездом на пешеходов, в которых шесть человек погибли и 13 пострадали. Из них 15 аварий произошли в темное время суток.

На нерегулируемых переходах произошло девять ДТП, в результате чего один человек погиб, еще 13 получили травмы.

Устранение таких переходов позволяет снизить число потенциально опасных участков на трассе, а значит сохранить жизни людей.

На трассе Москва – Нижний Новгород проводится акция «Сохраните жизнь! Сообщите о незаметном в темноте пешеходе», в рамках которой нужно рассказать о людях, которые находятся на федеральных трассах вне населенных пунктов без световозвращающих элементов.