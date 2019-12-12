РИАМО - 12 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс среди подписчиков в Instagram, победители которого получат билеты на главный каток страны — каток на ВДНХ.

Пользователям для участия в конкурсе нужно подписаться на аккаунт РИАМО (@inmsk), а также отметить в комментариях под конкурсным постом друга, с которым они хотят сходить на каток.

Победителей выберут случайным образом 20 ноября. Всего будет разыграно семь пар билетов.

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