РИАМО - 12 дек. В школах Подмосковья проходит акция «Месяц безопасного Интернета», в рамках которой свыше 500 тысяч подмосковных учеников прошли тест по защите персональных данных, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В рамках акции «Месяц безопасного Интернета» порядка 500 тысяч учащихся из более чем 1,2 тысячи подмосковных школ в октябре-ноябре прошли тестирование по вопросу защиты персональных данных»,– сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для современных школьников вопрос кибербезопастности как никогда актуален.

«На сегодняшний день проблемы обеспечения безопасности неразрывно связаны с интернет-пространством. Современным школьникам открыт доступ к большому количеству информации, им необходимо научиться ориентироваться в ней и правильно использовать. Об этом важно говорить, особенно в школах», - отметила Каклюгина.

По ее словам, за время проведения акции образовательные учреждения стали площадками, объединившими школьников, родителей и педагогов.

Акция «Месяц безопасного Интернета» организовали специалисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.