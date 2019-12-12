РИАМО - 12 дек. В Подмосковье заключили контракт на благоустройство пешеходной зоны в городском поселении Верея, там переоборудуют детские и спортивные площадки, отремонтируют тротуары, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

Территория благоустройства находится в защитной зоне объектов культурного наследия «Ансамбль застройки центра города XVI-XIX веков. Дата окончания работ по контракту - 30 августа 2020 года.

«Благоустройство осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — говорится в сообщении.

Пешеходная зона располагается в центре городского поселения. Площадь — 10,2 гектара.

Работы планируется проводить в две очереди. Первая очередь затронет участок площадью 4,52 гектара. На данной территории расположены: сквер Памяти, часовня Праскевы (Пятницы), здание администрации, торговые ряды, автовокзал.

Вторая очередь на участке 5,64 гектара включает Собор Рождества Христова, Верейский историко-краеведческий музей, памятник И.С. Дорохову, памятник войнам Великой Отечественной войны, здание Присутственных мест. В рамках благоустройства заменят остановочные павильоны, тротуары и асфальт, установят малые архитектурные формы, светильники, новое оборудование на детских и спортплощадках.