РИАМО - 12 дек. В Жуковском в торжественной обстановке открылся первый региональный центр прототипирования и аддитивных технологий, в котором будут разрабатывать и изготовлять различные детали и изделия для промышленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Изделия, которые предстоит создавать в центре, будут основаны на аддитивных технологиях и 3D-печати. В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Государственной думы Владимир Кононов, заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антон Логинов, глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

«Правительство Московской области уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных предприятий. Центр, который появился в Жуковском, будет первым, но далеко не единственным. Здесь важно, что уже сейчас заключены соглашения с потенциальными заказчиками компании», - рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он отметил, что только в 2018 году в рамках реализации стратегии социально-экономического развития наукограда из бюджета различных уровней было выделено около 115 миллионов рублей, общий объем инвестиций в проект уже превысил 260 миллионов рублей.

Идею создания в наукограде центра прототипирования и аддитивных технологий принадлежит коллективу «Научно-инженерной компании (НИК)». Компания уже более 20 лет занимается проектированием, расчетами прочности авиационных конструкций, установкой бортового оборудования на авиатехнику, разработкой и изготовлением аэродромного оборудования и авиационных конструкций.

Всего на предприятии трудится более 500 человек, а среди заказчиков и партнеров компании такие гиганты, как ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «Туполев», АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева», АО «Камов», корпорация Boeing.