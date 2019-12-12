РИАМО - 12 дек. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» одиноким пенсионерам вручат подарки, организуют для них сеансы арт-терапии и эксклюзивные мастер-классы, говорится в сообщении «Московских сезонов».

«В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» на площадке в Камергерском переулке откроется «Домик добра». Там взрослые и дети смогут узнать все о работе крупнейших российских благотворительных фондов и поучаствовать в добрых акциях и увлекательных творческих программах», - говорится в сообщении.

В мероприятиях примут участие благотворительные фонды «Жизнь», «Дом с маяком», «Дети наши», «Созвездие добра», «Абсолют-Помощь», «Старость в радость», «ДорИнвест», «Котодетки», Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, «Лапа дружбы», «Спешите делать добро!», «Русская береза», «Дом для мамы», «Гольфстрим», Свято-Софийский социальный дом, «ОРБИ», «Движение вверх».

Для посетителей организуют занятия по созданию украшений для дома, сессии арт-терапии, шахматный турнир, конкурс чтецов, выставку кошек и другие интересные мероприятия.

Впервые все посетители смогут поучаствовать в украшении елок, установленных в самом центре столицы. Елочные игрушки, которые они смастерят на мастер-классах, попадут на ветки новогодних деревьев, делая площадку в Камергерском еще наряднее.

Серия мероприятий начнется уже в первый день фестиваля. 13 декабря фонд «Жизнь», помогающий детям с онкологическими заболеваниями, организует мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и проведет флешмоб «Мы вместе!».

Благотворительный фонд «Движение вверх» пригласит всех желающих поучаствовать в сеансах арт-терапии 14 декабря. А заодно и создать креативные открытки с традиционным русским орнаментом, расписные елочные игрушки и красивые браслеты.