РИАМО - 12 дек. На этой неделе, 10 декабря, Главгосстройнадзор оштрафовал застройщиков более чем на 2 миллиона рублей при рассмотрении дел о нарушениях в рамках долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«За нарушения проектной декларации и информационной открытости вынесено три постановления на 600 тысяч рублей, за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений вынесено 13 постановлений на 1,34 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС выписали три постановления на 115 тысяч рублей. Двум строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

«Главгосстройнадзором 10 декабря по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 2,055 миллиона рублей», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В список нарушителей попали застройщики, которые осуществляют строительство жилой недвижимости на территории Богородского округа, Дубны, Дмитрова, Истры, Котельников, Подольска, Пушкина, Солнечногорска, Химок.