РИАМО - 12 дек. Жители Подмосковья, которые ошибочно переплатили пошлину за услуги органа регистрации прав, могут получить возврат излишне уплаченной суммы, за год в области так было возвращено 45,9 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Каждый месяц в подмосковный Росреестр поступает более 400 заявлений на возврат, в основном от физических лиц, в среднем в месяц возвращают более 3 миллионов рублей. В ноябре 2019 года поступило 421 заявление, по которому было возвращено 4,2 миллиона рублей. Всего же за 11 месяцев 2019 года поступило 5 271 заявление.

«Заявителям, ошибочно переплатившим госпошлину, не стоит волноваться. В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации для возврата денежных средств за излишне уплаченную государственную пошлину граждане могут обратиться с заявлением в течение трех лет со дня уплаты. Возврат денежных средств производится плательщику в течение одного месяца со дня регистрации заявления и предоставления всех необходимых документов», - руководитель управления Росреестра по Московской области Татьяна Громова.

Подать заявление на возврат излишне уплаченных средств с приложенным оригиналом платежного документа можно лично или почтовым отправлением в управление Росреестра по Московской области по адресу: 121170, Москва, улица Поклонная, дом 13.