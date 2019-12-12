РИАМО - 12 дек. «Московская объединенная электросетевая компания» снова нарушила природоохранное законодательство, используя специализированную тяжелую технику, за что получит крупный штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом для проверки компании стало обращение в комитет лесного хозяйства Московской области, в ходе чего лесничии установили факты нарушения обществом природоохранного законодательства.

«Сотрудники Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес», осуществлявшие лесной контроль вблизи СНТ «Мечта» и деревни Золотилово, установили, что работники ПАО расчищали охранную зону ЛЭП от кустарниковой растительности, применяя при этом специализированную тяжелую технику», - говорится в сообщении.

В итоге работники компании самовольно сняли и переместили лесную почву на участке площадью более 1 тысячи квадратных метров при утилизации порубочных остатков, что является нарушением. Виновник будет наказан за порчу земель. Компании грозит крупный штраф.

Компания нарушает природоохранное законодательство уже не первый раз. В августе этого года инспекторы эконадзора оштрафовали компанию на 250 тысяч рублей за разлив нефтепродуктов на арендуемом участке в деревне Челобитьево городского округа Мытищи, в результате чего произошло загрязнение реки Сукромки.