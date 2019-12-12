РИАМО - 12 дек. В четверг в благоустроенном сквере в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира после капитального ремонта открыли Дом культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Это первый модернизированный объект в рамках Национального проекта «Культура» на территории Подмосковья. Всего за шесть лет в Московской области будут модернизированы и отремонтированы 43 учреждения культуры: это 37 Домов культуры и шесть детских школ искусств на общую сумму почти 6 миллиардов рублей. Будут построено 12 новых Домов культуры, восемь детских школ искусств и три областных музея на сумму более 5 миллиардов рублей», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

ДК «Ожерелье» в Кашире был построен в 1953 году. В ходе проведения капитального ремонта специалисты сохранили исторический облик здания — остались лепнина, колонны. При этом в Доме культуры было установлено современное звуковое и световое оборудование. Теперь мероприятия будут проходить в двух многофункциональных зрительных залах одновременно.

В одном из залов установили видеопроектор и обустроили место оператора — теперь здесь будут показывать кино.

На время проведения работ Дом культуры работал на территории пяти муниципальных учреждений. Хор, хореографические кружки, театральные студии, оркестр народных инструментов, студии изобразительного искусства посещали 600 человек. Сегодня самой юной артистке театральной студии Ане Машковой – четыре года, а самой взрослой солистке хора ветеранов Вере Федоровне Прохоренковой - 85 лет.

Работы здесь проводились в рамках национального проекта «Культура». Всего было израсходовано 177,5 миллионов рублей, из которых 124 миллиона рублей — это средства бюджета Московской области.