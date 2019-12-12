РИАМО - 12 дек. Делегация Московской области примет участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Зеленая неделя-2020», которая состоится в Берлине с 17 по 26 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Делегацию возглавит министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. В состав войдут руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных учреждений и фермерских хозяйств.

«В одном из крупнейших мировых событий в сфере агропрома будут участвовать и аграрии Московской области. Достижения сельского хозяйства региона представят более 10 сельхозпроизводителей», - сообщил Разин.

На стенде региона продукцию представят «Ступинская Нива» и «Луховицкие овощи», Черкизовский мясоперерабатывающий завод из Каширы, «Каприка» из Электростали, «Еремино поле» из Мытищ, «Альдини» из Орехово-Зуевского городского округа, «Чистая линия» из Долгопрудного, «Русский пармезан» из городского округа Истра.

«Мы презентуем в Берлине сыры, мороженое и другую молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные деликатесы и овощи. Продемонстрируем наши возможности, чтобы заинтересовать партнеров, потребителей и поставщиков сельхозпродукции разных стран в рамках развития экспорта, а также с целью инвестирования в наш регион», - отметил Разин.

В выставке примут участие порядка 1,7 тысячи экспонентов из более чем 60 стран мира, которые представят свыше 100 тысяч наименований продуктов питания, сельскохозяйственных животных и аграрной техники.

Разин запланировал ряд встреч с иностранными коллегами и участие в обширной деловой программе выставки - форуме продовольствия и сельского хозяйства, симпозиумах, специализированных семинарах и конгрессах.