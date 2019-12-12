РИАМО - 12 дек. В Московской области сезон охоты на зайца и лису продлится до 28 февраля 2020 года на территориях общедоступных охотничьих угодий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Добыча пушных зверей – зайцев и лисиц, продлится до 28 февраля и завершит сезон охоты 2019-2020 годов. В Подмосковье поохотиться на этих зверей можно в таких общедоступных охотничьих угодьях, как Волоколамское, Дмитровское, Егорьевское, Наро-Фоминское, Орехово-Зуевское, Павлово-Посадское, Серебряно-Прудское и Шатурское», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Правила охоты обязан помнить каждый охотник и нести ответственность за их нарушение.

«Запрета на охоту на пушных зверей нет и не предвидится, но ряд правил и запретов необходимо знать также хорошо, как правила дорожного движения. Право на охоту имеют граждане с охотничьим билетом, разрешительными документами на ношение и хранение огнестрельного оружия, разрешением на добычу охотничьих ресурсов», - отметил Разин.

Он добавил, что до места охоты необходимо передвигаться только с зачехленным и разряженным оружием, категорически запрещено ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это грозит крупным штрафом с конфискацией оружия и патронов к нему.

По его словам, правилами охоты также запрещается осуществлять добычу животных с применением охотничьего огнестрельного или пневматического оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, стрелять вдоль линии стрелков.

После добычи животного до начала его первичной переработки и транспортировки необходимо сделать соответствующую отметку о добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих ресурсов, обеспечить его сохранность и поместить на месте отстрела.

«Несоблюдение правил и установленных сроков отстрела пушного зверя может повлечь серьезные неприятности для охотника. К примеру, крупный штраф, изъятие оружия или лишение лицензии», - уточнил Разин.