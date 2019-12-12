РИАМО - 12 дек. В Волоколамске 20 декабря проведут благотворительную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«20 декабря 2019 года в Волоколамске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Волоколамска от немецко-фашистких захватчиков», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В рамках праздничных мероприятий ветеранам и труженикам тыла предложат бесплатно сделать стрижку и укладку, посетить оздоровительный центр «Галомед», бесплатно проехать на такси.

На акции ожидают около 30 участников.