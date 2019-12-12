РИАМО - 12 дек. В четверг в Подольске прошла церемония закрытия XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая победа: наследие и наследники», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие более 1 тысячи человек, среди них педагоги, священнослужители, директора воскресных школ, православных гимназий и молодежных центров Подмосковья. Среди почетных гостей мероприятия был митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, министр образования Московской области Ирина Каклюгина и глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Это были интересные и насыщенные три недели. За это время было организовано более тысячи мероприятий. Наши чтения охватили 756 тысяч детей, свыше 100 тысяч родителей, более 30 тысяч педагогов и воспитателей. В числе мероприятий: выставки, литературные гостиные, конкурсы, театральные постановки, встречи с ветеранами, семинары, конференции и многие другие. Палитра мероприятий с каждым годом расширяется», – отметила Каклюгина.

Она добавила, что в этом году министерство образования Московской области и Московская епархия РПЦ издали книгу, посвященную 75-летию Победы.