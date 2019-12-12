РИАМО - 12 дек. В Солнечногорске открыли центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Эврика», в котором школьники смогут освоить актуальные технологические направления, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Это уже 17-й ЦМИТ, открытый в Подмосковье. Его создали при поддержке регионального бюджета.

«Инвестор стал победителем конкурса и получил субсидию на компенсацию части понесенных затрат на оснащение и оборудование ЦМИТ в Солнечногорске. Максимальная сумма компенсации по данной программе составляет 7 миллионов рублей», - рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Ранее в текущем году аналогичную поддержку получили еще три проекта создания ЦМИТов – в Электрогорске, Орехово-Зуеве и Ступине. Всего из бюджета Московской области на эти цели было выделено в 2019 году 28 миллионов рублей.

В ЦМИТе дети будут заниматься такими направлениями, как робототехника, разработка игр, программирование и системное администрирование, прототипирование и моделирование, макетирование и дизайн. Также на базе центра будет организовано репетиторство и сопровождение проектов, профориентация, а также проектная деятельность.