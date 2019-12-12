РИАМО - 12 дек. В больницы Подмосковья за последние две недели поступило еще 36 единиц тяжелого оборудования - рентгенаппараты, флюорографы, маммографы, а также аппарат МРТ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Оснащение медорганизаций новым оборудованием - одна из наших ключевых задач. Только за последнее время в больницы и поликлиники региона поступило более 80 единиц тяжелого оборудования», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что после монтажа и наладки оно будет введено в работу. Это сделает диагностику многих заболеваний более качественной и доступной для жителей Подмосковья

Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатор региона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Всего в этом году закупили 146 единиц тяжелого медицинского оборудования. Помимо рентгенаппаратов, флюорографов, МРТ, маммографов, в больницы и поликлиники также поступят аппараты КТ и ангиографы.

Сейчас медицинские специалисты проходят соответствующее обучение для работы на новой медтехнике.