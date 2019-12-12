РИАМО - 12 дек. Фестиваль «Чай со льдом» пройдет в Электростали, гостей будут ждать более 4 тысяч чашек с напитком, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Главный рекордсмен Подмосковья - Самовар Самоварович - напоит всех желающих горячим чаем в Электростали на фестивале «Чай со льдом», - говорится в сообщении.

Посетители также смогут принять участие в праздничной лотерее и выиграть отличные подарки: билеты в кино, на каток, на новогодние сказки, сертификаты на мастер-классы, в салоны красоты и многое другое.

Мероприятие пройдет 15 декабря.