РИАМО - 12 дек. В Московской области завершили расследование уголовного дела о крупных кражах из банкоматов Сбербанка и банка «Возрождение», сообщается на сайте СК России.

Дело о крупных кражах из банкоматов было передано прокуратурой следователям Подмосковья, которые установили, что в Московском регионе преступная организованная группа специализировалась на кражах денег из банкоматов Сбербанка и банка «Возрождение».

«Так, в 2018 году в разных районах Московской области соучастники, используя специальное программное обеспечение, похитили из восьми банкоматов более 10 миллионов рублей наличных денежных средств», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы пресекли их деятельность. Двоим предъявлено обвинение в особо крупных кражах, организованных группой людей.

Уголовное дело направили в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, так как следователи собрали достаточно доказательств преступления.

Продолжается работа по установлению причастности других злоумышленников к преступлению.

Известно, что один из соучастников уже был задержан правоохранителями другого государства за совершение таких же преступлений. Следственный комитет будет требовать его выдачи для привлечения к уголовной ответственности в России.