РИАМО - 12 дек. В Дмитрове на Больничной улице завершаются работы по реконструкции хирургического корпуса под детский клинико-диагностический центр, уже началась реализация программы закупки высокотехнологичного медицинского оборудования, мебели, бытовой и офисной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«До конца текущего года планируется оснастить объект всем необходимым оборудованием, провести пуско-наладочные работы», - рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Для центра закупают диагностическое оборудование и оборудование для хирургии, а также спецтехнику для отделений функциональной диагностики и иные медицинские изделия, в том числе и программное обеспечение. Благодаря оснащенности в центре обеспечат полный цикл обследований.

Услугами учреждения смогут пользоваться дети. В смену центр смогут обеспечить до 250 посещений.

Новое учреждение реконструировано в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета.