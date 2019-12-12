РИАМО - 12 дек. Подмосковным водителям автобусов с начала октября выписали 1,8 тысячи штрафов на общую сумму 1,2 миллиона рублей за обилечивание пассажиров во время движения и открытие дверей на ходу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Порядка 990 штрафов на общую сумму 790 тысяч рублей выписано водителям, которые принимали оплату за проезд пассажиров во время движения, при этом выявлено порядка 30 случаев повторного нарушения законодательства», - отметил директор ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» Московской области Михаил Степанов.

Он добавил, что еще порядка 850 нарушений на общую сумму более 420 тысяч рублей выявлено в автобусах за движение с открытыми дверьми.

Ранее в Кодексе Московской области об административных правонарушениях появились две новые статьи, по которым для водителей общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 800 рублей за прием оплаты проезда во время движения автобуса. При повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Еще водитель получит штраф на сумму 500 рублей за открытие дверей во время движения.

Также ведется работа по выявлению и пресечению безбилетного проезда, невыдачу чека за оплаченный проезд, не предоставления возможности безналичной оплаты проезда с использованием карты «Стрелка» и банковской карты, неправомерного использования документов на льготный или бесплатный проезд.