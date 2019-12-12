РИАМО - 12 дек. В ночь на 13 декабря на 25 и 29 километре трассы М-7 «Волга» из-за работ по монтажу рамной опоры ограничат движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

«В ночь на 13 декабря с 00:30 по 03:00 и с 03:00 по 05:30 будет ограничено движение транспорта (с полным перекрытием движения не более чем на 40 минут) на 26 и 30 км трассы М-7 «Волга» возле Балашихи», - говорится в сообщении.

Перекрытие движения связано с монтажом рамной опоры. Объехать этот участок можно по автомобильной дороге Р-109 через Обухово, Щелковское и Объездное шоссе.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения и соблюдать скоростной режим.