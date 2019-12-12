РИАМО - 12 дек. Министерство жилищной политики Московской области в четверг выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома ЖК «Эко-Парк Вифановские пруды» по адресу: город Сергиев Посад, улица Фестивальная, дом 23, строение 2, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на третий квартал 2014 года. Однако, в связи с отсутствием финансирования застройщика, строительство велось медленными темпами», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что строительство дома завершено, получено разрешение на ввод. В ближайшее время 116 семей смогут въехать в свои квартиры.

Застройщиком выступило ООО «Объединенная строительная группа».