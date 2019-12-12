РИАМО - 12 дек. В ГК «Дубовая роща» в Раменском городском округе двое подростков погибли от отравления неустановленным веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«В помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подроста. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован», — говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, подростки погибли из-за отравления неустановленным веществом. Точную причину смерти установят в ходе экспертизы.