РИАМО - 12 дек. В Государственный военно-технический музей в Черноголовке поступило заявление от гражданина Германии Александра Ротта о передачи медали «За отвагу», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Ротт является членом Международного объединения «Вечный огонь», которое занимается увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны. На берлинской электронной площадке международного интернет-аукциона он приобрел награду с целью вернуть ее на родину», – говорится в сообщении.

Медалью «За отвагу» в 1943 году был награжден Евдоким Ляшенко, 31-летний понтонер понтонно-мостовой бригады Юго-Западного фронта, уроженец села Гарбузово Алексеевского района Воронежской области.

Участвуя в сборке понтонного моста для переправы советских войск через реку Дон, под ураганным огнем противника выполнил норматив по сборке конструкций моста на 300% и значительно ускорил переправу воинских подразделений.

Торжественная передача награды состоится 9 мая 2020 года.