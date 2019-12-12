РИАМО - 12 дек. В рамках строительства станции Большой кольцевой линии метро «Сокольники» в столице проведут благоустройство Сокольнической площади, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь. Сейчас здесь развернута строительная площадка, но к сентябрю следующего года появится парк по проекту MAParchitects. Архитекторы встречались с жителями, чтобы учесть их пожелания, и в результате проект получился очень «живым», современным, и композиционно дополнит входную группу парка «Сокольники», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

При проведении благоустройства будут высажены деревья, обустроены клумбы и удобные лавочки, а саму площадь замостят брусчаткой нескольких видов, которая позволит замаскировать вентиляционные шахты новой станции метро.

Проектом предусмотрено обустройство по обеим сторонам площади парковочных карманов и остановок общественного транспорта.

Дизайн станции «Сокольники», а также станций «Марьина Роща» и «Рижская», был определен в ходе международного архитектурного конкурса. Концепцию «Сокольников» также разработало бюро MAParchitects.