РИАМО - 12 дек. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и президент Высшей школы методологии, врач-психотерапевт Андрей Курпатов представят свои новые книги в магазинах «Читай-город» 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов.

Лукьяненко представит новый роман «Маги без времени» в книжном магазине «Читай-город» (Малая Сухаревская площадь, 12). Писатель расскажет крайне необычную историю создания книги, поделится новостями о грядущих проектах и оставит памятные автографы.

«На встрече в магазине в ТРК «Европейский» (площадь Киевского вокзала, 2) Курпатов презентует читателям свою новую книгу «Красная таблетка-2. Вся правда об успехе» и расскажет, в чем заключаются нейрофизиологические особенности эффективного человека и что такое «успешный успех» на самом деле», – говорится в сообщении.

После презентации состоится автограф-сессия.

Вход на все мероприятия – свободный. Мероприятия начнутся в 19:00.