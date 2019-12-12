РИАМО - 12 дек. В Москве на Краснобогатырской улице две машины столкнулись прямо на трамвайных путях, заблокировав движение, передает корреспондент РИАМО.

Авария случилась у метро «Преображенская площадь» на востоке города. Столкнувшиеся машины заблокировали движение трамваев в обе стороны. При этом автомобили объезжают ДТП без каких-либо затруднений. Людей из ближайшего трамвая высадили у автобусной остановки «Краснобогатырская».

В происшествии никто не пострадал.