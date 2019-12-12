РИАМО - 12 дек. В Москве состоялась торжественная церемония награждения премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, художники Павло-Посадской платочной мануфактуры получили благодарственное письмо, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Павловский Посад — это наш единственный лауреат. Мы вот сегодня сидели и думали, что от Московской области было не очень много заявок. Наша задача — в следующем году активизироваться. У нас бездна талантливых людей и мы, в свою очередь, должны больше информировать. В следующем году мы обязательно соберём больше заявок и у нас обязательно будут победители, потому что призовой фонд достаточно большой», - рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она также отметила, что Московская область постарается пригласить организаторов к проведению данной премии на территории Подмосковья в следующем году.

«Практически 225 лет насчитывает история Павло-Посадской платочной мануфактуры и в следующем году мы будем праздновать юбилей. Приятно, когда твой труд оценивается. Нашими художниками создано более 320 рисунков для платков, шарфов и прочих изделий. У нас большой опыт — я уже 25 лет работаю на фабрике. Художников у нас всего восемь человек, а на фабрике трудится около тысячи человек. Уникальность предприятия в том, что оно чуть ли не замкнутого цикла — мы начинаем с нитки и заканчиваем уже готовым произведением», - сказала художница Павло-Посадской платочной мануфактуры и лауреат премии Елена Фаворитова.

Церемония награждения проходила в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Ведущим церемонии выступил российский актер Дмитрий Певцов. На награждении также присутствовал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Данная премия была учреждена в 2004 году. Ее лауреатами становились композитор Александра Пахмутова и поэт Андрей Дементьев.

В рамках конкурсного отбора 14-ой премии комиссия отсмотрела 180 заявок. Из них было отобрано четыре лауреата, которые получили денежный приз в размере 300 тысяч рублей каждый. Еще девять номинантов, в числе которых оказались представители из Павловского Посада, были отмечены благодарственным письмом.