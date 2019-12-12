РИАМО - 12 дек. Врачи из Подмосковья подготовили ряд рекомендаций о том, как бороться с весьма распространенным заболеванием — хронической усталостью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Усталость — это вполне нормальные состояние. Оно обычно возникает после тяжелого рабочего дня или физических нагрузок. Однако иногда усталость приобретает хроническую форму — состояние, при котором человек чувствует себя разбитым, испытывает упадок сил.

«Синдром хронической усталости – это заболевание, которое не проходит у больного даже после отдыха и возникает в результате несбалансированной эмоционально-интеллектуальной нагрузки в ущерб физической. В таком случае пациенту необходимо пройти медицинское обследование, после которого будет подобрана оптимальная схема лечения», - рассказала врач-терапевт Ершовской амбулатории Тамара Смирнова.

Причины синдрома могут быть разными — это и недостаток питательных веществ в организме, и повышенная нагрузка на иммунную систему. Заболевание может быть вызвано другими хроническими болезнями или проблемами с желудочной микрофлорой. Также негативно сказывается недостаточное пребывание на улице, низкая физическая активность или недостаток сна.

Врачи советуют при работе, не связанной с физическими нагрузками, заниматься ходьбой в быстром темпе. Кроме того, рекомендуется проверить гормональный дисбаланс в организме, который может быть вызван неправильной работой щитовидной железы и надпочечников.

При это проявить себя хроническая усталость может по разному у разных людей. Обычно к симптомам относятся повышенная усталость даже после продолжительного сна, частые головные боли, раздражительность, бессонница, ухудшение памяти, сильная жажда, снижение либидо.

Данные симптомы могут относиться и к другим заболеваниям, в любом случае при возникновении подобной симптоматики рекомендуется обратиться к врачу для постановки точного диагноза.