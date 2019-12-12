РИАМО - 12 дек. Турникеты на станции Пенягино МЦД-2 стали реверсивными, они теперь работают и на вход, и на выход, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Проанализировав несколько дней работы, специалисты компании провели дополнительную настройку турникетов на станции Пенягино. Это позволит избежать скопления людей в часы пик и ускорить процесс прохождения валидации», — говорится в сообщении.

Станцию открыли 24 ноября, с момента открытия ей воспользовались около 80 тысяч человек.

Проезд на МЦД можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

Спрос на поездки на МЦД остается рекордно высоким. 10 декабря пассажиры первых двух диаметров совершили более 550 тысяч поездок, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД.