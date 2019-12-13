РИАМО - 13 дек. Международный аэропорт Жуковский и авиакомпания FlyArystan открыли продажи на регулярные рейсы «Нур-Султан – Жуковский – Нур-Султан», полеты начнут осуществлять с пятницы, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«С 13 декабря полеты из Жуковского в столицу республики Казахстан будут осуществляться в ежедневном режиме. Стоимость перелета составит от 3333 рублей за билет», – отмечается в сообщении.

Продолжительность полета составит 3 часа 30 минут. Расписание сформировано так, чтобы быть максимально удобным для пассажиров: 180-местные комфортабельные авиалайнеры A320 будут вылетать из Нур-Султана вечером в 22:10 с прибытием в Жуковский в 22:40 в тот же день.

Обратный рейс в столицу Казахстана вылетает в 23:25 по московскому времени и прибывает в воздушную гавань Н. Назарбаев в 05:35 на следующее утро по местному времени. Это позволит путешественникам максимально полно использовать световой день и будет очень удобно как для бизнесменов, так и для обычных туристов.

В мае 2019 бюджетный авиаперевозчик начал летать из Алматы в шесть городов Казахстана, в октябре к авиапарку присоединился третий самолет, который начал совершать полеты из Нур-Султана по четырем направлениям.

Своевременность осуществления полетов в среднем составляет 93%, а средняя загруженность бортов достигла отметки 94%. До конца 2019 года планировалось расширение авиапарка до четырех бортов, а в 2020 года флот авиакомпании будет увеличен до 10 воздушных судов.