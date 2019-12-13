РИАМО - 13 дек. В Москве в пятницу откроется главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», площадки которого будут располагаться в центре города, округах и парках, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Тема в нынешнем сезоне – «Москва – столица Рождества! Москва – столица Нового года!».

«На Манежной площади будут организованы ярмарки из знаменитых своими рождественскими традициями городов Европы – Брюссель (Бельгия), Нюрнберг (Германия), Прага (Чехия), Страсбург (Франция). Площадь украсит 22-метровая ель, которая послужит основанием «рождественского неба» над заснеженным новогодним лесом из 130 живых елок», - говорится в сообщении.

На Манежной площади, площади Революции и пространстве между ними установят порядка 330 елок разного размера.

Будет организована культурная и благотворительная программа, например, ледовые театры откроются на площади Революции и в Новопушкинском сквере, а в Камергерском переулке – «Домик добра», где будут представлены столичные благотворительные фонды.

На новых окружных фестивальных площадках, кроме традиционных торговых шале и праздничной культурно-анимационной программы, будет открыто девять новогодних катков. На Новом Арбате заработает сноуборд-парк, а на Школьной улице – рождественский керлинг.

Кроме этого, город украсят свыше 4 тысяч световых и объемно-декоративных конструкций, более 300 искусственных елей, установленных в рамках единой концепции праздничного оформления по городской и спонсорской программам. Дополнительно сотни новогодних елок установят администрации торговых центров и ресторанов. Самую высокую ель москвичи смогут традиционно увидеть на Лубянской площади.

Большие арочные световые конструкции украсят Тверскую улицу, Камергерский и Газетный переулки, Новопушкинский сквер, Пушкинскую площадь и площадь Революции. В пешеходных зонах и парках установят световые тоннели, тематические новогодние фотозоны, цифры «2020» и другие тематические конструкции.

Основные магистрали и центральные улицы города украсят праздничная иллюминация и декоративная подсветка. На 150 городских объектах архитектурно-художественная подсветка будет работать в праздничном режиме.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 12 января и будет проходить на 81 площадке. В его рамках состоится 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысяч мастер-классов.