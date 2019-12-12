РИАМО - 12 дек. В микрорайоне «Северный-2» Электростали начали строительство школы на 825 мест, застройщику уже выдали разрешение, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Проектом предусмотрено возведение четырехэтажного здания общеобразовательного учреждения с отдельными блоками, в которых разместятся классы, лаборатории и мастерские, просторная столовая, медицинский блок, библиотечный центр», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что в ней также оборудуют спортивный и активный залы, столовую, технические и административные помещения. Новая школа сможет принять 825 учащихся.

Также проведут работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Здесь появится спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, спортивными и детскими игровыми площадками, а также места отдыха.

Школа будет введена в эксплуатацию с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

«Ввод объекта запланирован на 2020 год», – уточнил Локтев.

Кроме того, строительство нового объекта образования позволит сократить количество обучающихся во вторую смену.

Строительство школы ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.