РИАМО - 12 дек. В микрорайоне «Северный-2» Электростали начали строительство школы на 825 мест, застройщику уже выдали разрешение, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Проектом предусмотрено возведение четырехэтажного здания общеобразовательного учреждения с отдельными блоками, в которых разместятся классы, лаборатории и мастерские, просторная столовая, медицинский блок, библиотечный центр», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Он добавил, что в ней также оборудуют спортивный и активный залы, столовую, технические и административные помещения. Новая школа сможет принять 825 учащихся.
Также проведут работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Здесь появится спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, спортивными и детскими игровыми площадками, а также места отдыха.
Школа будет введена в эксплуатацию с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.
«Ввод объекта запланирован на 2020 год», – уточнил Локтев.
Кроме того, строительство нового объекта образования позволит сократить количество обучающихся во вторую смену.
Строительство школы ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии