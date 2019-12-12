РИАМО - 12 дек. В Москве на «ВТБ Арене» началось выступление рок-группы Мумий Тролль, в связи с этим работу станций метро у стадиона могут ограничить на вход или выход, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Сегодня <...> на стадионе «ВТБ Арена» выступит #МумийТролль. Удобнее добираться до стадиона через станции метро «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11)», – говорится в сообщении.

Москвичей призвали быть внимательными и иметь ввиду возможность введения ситуативных ограничений.

Кроме того, гражданам порекомендовали покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия.

В столичной подземке напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.