РИАМО - 12 дек. Московская область заняла третье место по итогам VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

«В премии приняли участие 72 региона, которые разделили между собой 51 место (некоторые регионы набрали равное количество баллов). Московская область оказалась среди лидеров – на третьем месте с 256 баллами. На первом месте – Свердловская область (406 баллов), на втором – Республика Татарстан (289 баллов)», – говорится в сообщении.

Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 было заявлено 683 проекта.

В рамках премии состоялась три региональных конкурса: Улан-Удэ – Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа, Москва – Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа.

Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

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