РИАМО - 12 дек. По факту смерти журналиста издания «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова специалисты Росздравнадзора проведут проверку, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в столице погиб 43-летний замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов. Мужчина истекал кровью, а медики наложили повязку, не остановив кровотечение, и уехали. Виноградов скончался.

«По поручению Минздрава России территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области во взаимодействии с Главным следственным управлением СК России по Москве проводится проверка», — говорится в сообщении.