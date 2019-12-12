РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Гоночная команда Nosorog Motorsport из Подольска 14-15 декабря будет бороться за третье место в сезоне на финале раллийной серии «Золотое кольцо» в Ивановской области, сообщила «РИАМО в Подольске» менеджер команды Екатерина Мурзина.

Команда Nosorog Motorsport едет на финал раллийной серии «Золотое кольцо», которая пройдет 14-15 декабря в поселке Хромцово Фурмановского района Ивановской области. Гонка будет двухдневная, состоит из четырех секций и восьми скоростных участков, в первый день будет дополнительная гонка ночью.

«Это одновременно финал сезона 2019 и первый этап сезона 2020 года. Мы боремся за третье место в сезоне. Подольскую команду Nosorog Motorsport представят два экипажа: Артем Якушин и Сергей Климов на VWgolf2 и дебютанты Александр Корабельников и Григорий Пугачев на ВАЗ 2112», – сказала Мурзина.

По ее словам, машины уже подготовлены и окрашены в командный желто-зеленый цвет.

В Подольске почти десять лет существует гоночная команда Nosorog Motorsport. В сентябре она заняла третье место на очередном этапе кубка по мини-ралли «Золотые ворота – сентябрь 2019».