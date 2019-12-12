РИАМО - 12 дек. Два участка под воздушный транспорт сдали в аренду в ходе аукциона, проведенного на электронной торговой площадке РТС-тендер, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Талдомского городского округа Московской области на электронной торговой площадке РТС-тендер проведен аукцион на право заключения договоров аренды двух земельных участков. <…> При площадях в 62 348 и 57 267 квадратных метров эти земельные участки предназначены для воздушного транспорта», - говорится в сообщении.

В торгов с четырьмя участниками аукциона итоговая цена аренды за участки поднялась на 15% — с 295 435 до 339 751 рублей.

Более подробную информацию по участкам, которые выставлены в Подмосковье на торги, можно найти на едином портале торгов Московской области — torgi.mosreg.ru.