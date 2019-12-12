РИАМО - 12 дек. Власти Подмосковья увеличили поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Мы можем гордиться, что у нас одна из самых больших монетарных мер поддержки - больше 1,2 миллиарда рублей выделяется в 2019 году на разные меры поддержки. Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования, на лизинговые платежи, поддержка социального предпринимательства, поддержка внешнеэкономической деятельности. Количество средств, выделяемых на поддержку малого и среднего бизнеса, растет. По последним годам оно практически удвоилось», - сказал Хромов.

Он добавил, что рост связан с тем, что появляются новые меры поддержки, направленные на экспорт, инженеринг, маркетинг.