РИАМО – 12 дек. В России принят кодекс этики использования данных пользователей, к нему присоединились ряд крупных банков и компаний, пишет Газета.ru.

«Кодекс включает принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных. Кроме того, он предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников», — говорится в сообщении.

К кодексу присоединились «Газпром-медиа холдинг», «Яндекс», «Мегафон», Сбербанк, Газпромбанк, Mail.ru Group, группа ВТБ, МТС и ряд других компаний.

Кодекс разработан Институтом развития интернета. Он был подписан на конференции «Неделя российского интернета – RIW 2019».