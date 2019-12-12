Кодекс этики использования данных пользователей приняли в России
Кодекс этики использования данных пользователей приняли в России
Фотобанк Московской области
РИАМО – 12 дек. В России принят кодекс этики использования данных пользователей, к нему присоединились ряд крупных банков и компаний, пишет Газета.ru.
«Кодекс включает принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных. Кроме того, он предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников», — говорится в сообщении.
К кодексу присоединились «Газпром-медиа холдинг», «Яндекс», «Мегафон», Сбербанк, Газпромбанк, Mail.ru Group, группа ВТБ, МТС и ряд других компаний.
Кодекс разработан Институтом развития интернета. Он был подписан на конференции «Неделя российского интернета – RIW 2019».
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